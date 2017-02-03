GSA Boys Shoot Past Ellsworth… Area Scores

HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS
GEORGE STEVENS 75, ELLSWORTH 44
BANGOR CHRISTIAN 64, SUMNER MEMORIAL 52
DEXTER REGIONAL 57, PENOBSCOT VALLEY 45
GREATER PORTLAND CHRISTIAN 47, NORTH HAVEN COMMUNITY 31
GREENVILLE 59, KATAHDIN 39
MACHIAS 67, NARRAGUAGUS 48
MADISON AREA MEMORIAL 60, DIRIGO 45
ORONO 70, PISCATAQUIS COMMUNITY 52
RANGELEY LAKES REGIONAL 71, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 31
RICHMOND 79, ISLESBORO CENTRAL 40
SCHENCK 66, PENQUIS VALLEY 27
SHEAD 57, HOULTON CHRISTIAN ACADEMY 51
WASHINGTON ACADEMY 72, FOXCROFT ACADEMY 66
GIRLS
BANGOR CHRISTIAN 43, SUMNER MEMORIAL 28
CALAIS 74, WOODLAND 41
FOXCROFT ACADEMY 36, DEXTER REGIONAL 21
GEORGE STEVENS 73, LEE ACADEMY 17
KATAHDIN 45, GREENVILLE 30
MADISON AREA MEMORIAL 59, DIRIGO 38
NARRAGUAGUS 91, MACHIAS 22
RANGELEY LAKES REGIONAL 52, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 25
STEARNS 63, SCHENCK 39
VINALHAVEN 56, SEARSPORT DISTRICT 26