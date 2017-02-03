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GSA Boys Shoot Past Ellsworth… Area Scores

Eric Gullickson
Feb 3, 201711:06 PM EST
Sports

HIGH SCHOOL BASKETBALL

BOYS

GEORGE STEVENS 75, ELLSWORTH 44

BANGOR CHRISTIAN 64, SUMNER MEMORIAL 52

DEXTER REGIONAL 57, PENOBSCOT VALLEY 45

GREATER PORTLAND CHRISTIAN 47, NORTH HAVEN COMMUNITY 31

GREENVILLE 59, KATAHDIN 39

MACHIAS 67, NARRAGUAGUS 48

MADISON AREA MEMORIAL 60, DIRIGO 45

ORONO 70, PISCATAQUIS COMMUNITY 52

RANGELEY LAKES REGIONAL 71, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 31

RICHMOND 79, ISLESBORO CENTRAL 40

SCHENCK 66, PENQUIS VALLEY 27

SHEAD 57, HOULTON CHRISTIAN ACADEMY 51

WASHINGTON ACADEMY 72, FOXCROFT ACADEMY 66

 

GIRLS

BANGOR CHRISTIAN 43, SUMNER MEMORIAL 28

CALAIS 74, WOODLAND 41

FOXCROFT ACADEMY 36, DEXTER REGIONAL 21

GEORGE STEVENS 73, LEE ACADEMY 17

KATAHDIN 45, GREENVILLE 30

MADISON AREA MEMORIAL 59, DIRIGO 38

NARRAGUAGUS 91, MACHIAS 22

RANGELEY LAKES REGIONAL 52, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 25

STEARNS 63, SCHENCK 39

VINALHAVEN 56, SEARSPORT DISTRICT 26

 

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