Hampden Back in the Saddle at “The Stable,” Tops Skowhegan…. Area Scores

BOYS
HAMPDEN ACADEMY 63, SKOWHEGAN 45
BELFAST AREA 59, ERSKINE ACADEMY 50
CALAIS 55, WOODLAND 54
CONY 56, BREWER 55
DEXTER REGIONAL 56, BANGOR CHRISTIAN 50
EDWARD LITTLE 81, LAWRENCE 60
GARDINER AREA 64, MESSALONSKEE 41
GEORGE STEVENS 60, DEER ISLE-STONINGTON 31
GREENVILLE 59, VALLEY 46
HERMON 73, MATTANAWCOOK ACADEMY 43
MOUNT VIEW 65, WATERVILLE SENIOR 42
NOKOMIS REGIONAL 61, CAMDEN HILLS REGIONAL 57
OCEANSIDE 62, LINCOLN ACADEMY 61
OLD TOWN 55, FOXCROFT ACADEMY 45
SPRUCE MOUNTAIN 75, MT. BLUE 40
WINSLOW 66, MARANACOOK COMMUNITY 57
GIRLS
BREWER 62, CONY 32
CAMDEN HILLS REGIONAL 76, NOKOMIS REGIONAL 53
DEXTER REGIONAL 60, BANGOR CHRISTIAN 29
ERSKINE ACADEMY 41, BELFAST AREA 38
GREENVILLE 39, VALLEY 35
JONESPORT-BEALS 51, ISLESBORO CENTRAL 29
LAWRENCE 48, EDWARD LITTLE 39
LINCOLN ACADEMY 48, OCEANSIDE 35
MESSALONSKEE 64, GARDINER AREA 41
MOUNT DESERT ISLAND 47, ORONO 30
MOUNT VIEW 39, WATERVILLE SENIOR 37
MT. BLUE 40, SPRUCE MOUNTAIN 29
PISCATAQUIS COMMUNITY 57, PENQUIS VALLEY 26
SEARSPORT DISTRICT 44, PENOBSCOT VALLEY 31
SKOWHEGAN AREA 41, HAMPDEN ACADEMY 35
STEARNS 50, BUCKSPORT 37
VINALHAVEN 53, SEACOAST CHRISTIAN SCHOOL 30
WINSLOW 57, MARANACOOK COMMUNITY 20