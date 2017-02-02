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Hampden Back in the Saddle at “The Stable,” Tops Skowhegan…. Area Scores

Eric Gullickson
Feb 2, 201711:29 PM EST
Sports

BOYS

HAMPDEN ACADEMY 63, SKOWHEGAN 45

BELFAST AREA 59, ERSKINE ACADEMY 50

CALAIS 55, WOODLAND 54

CONY 56, BREWER 55

DEXTER REGIONAL 56, BANGOR CHRISTIAN 50

EDWARD LITTLE 81, LAWRENCE 60

GARDINER AREA 64, MESSALONSKEE 41

GEORGE STEVENS 60, DEER ISLE-STONINGTON 31

GREENVILLE 59, VALLEY 46

HERMON 73, MATTANAWCOOK ACADEMY 43

MOUNT VIEW 65, WATERVILLE SENIOR 42

NOKOMIS REGIONAL 61, CAMDEN HILLS REGIONAL 57

OCEANSIDE 62, LINCOLN ACADEMY 61

OLD TOWN 55, FOXCROFT ACADEMY 45

SPRUCE MOUNTAIN 75, MT. BLUE 40

WINSLOW 66, MARANACOOK COMMUNITY 57

 

GIRLS

 

BREWER 62, CONY 32

CAMDEN HILLS REGIONAL 76, NOKOMIS REGIONAL 53

DEXTER REGIONAL 60, BANGOR CHRISTIAN 29

ERSKINE ACADEMY 41, BELFAST AREA 38

GREENVILLE 39, VALLEY 35

JONESPORT-BEALS 51, ISLESBORO CENTRAL 29

LAWRENCE 48, EDWARD LITTLE 39

LINCOLN ACADEMY 48, OCEANSIDE 35

MESSALONSKEE 64, GARDINER AREA 41

MOUNT DESERT ISLAND 47, ORONO 30

MOUNT VIEW 39, WATERVILLE SENIOR 37

MT. BLUE 40, SPRUCE MOUNTAIN 29

PISCATAQUIS COMMUNITY 57, PENQUIS VALLEY 26

SEARSPORT DISTRICT 44, PENOBSCOT VALLEY 31

SKOWHEGAN AREA 41, HAMPDEN ACADEMY 35

STEARNS 50, BUCKSPORT 37

VINALHAVEN 53, SEACOAST CHRISTIAN SCHOOL 30

WINSLOW 57, MARANACOOK COMMUNITY 20

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