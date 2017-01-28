George Stevens’ Taylor Schildroth and Searsport’s Barrett Grant both hit the 1000 career point milestone on Saturday. Congrats to both and thanks to their friends and family for the information and media to use.
HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS
BUCKFIELD 43, VINALHAVEN 40
DEER ISLE-STONINGTON 56, JONESPORT-BEALS 52
FORT KENT COMMUNITY 52, WOODLAND 51
GEORGE STEVENS 75, PENQUIS VALLEY 42
GREENVILLE 44, BANGOR CHRISTIAN 40
HERMON 41, JOHN BAPST MEMORIAL 37
HODGDON 58, SHEAD 45
HOULTON 47, OLD TOWN 46
ISLESBORO CENTRAL 69, NORTH HAVEN COMMUNITY 44
LEE ACADEMY 71, MATTANAWCOOK ACADEMY 58
MOUNT DESERT ISLAND 80, CARIBOU 38
PRESQUE ISLE 71, ELLSWORTH 51
VALLEY 68, SEARSPORT DISTRICT 42
GIRLS
CALAIS 80, LEE ACADEMY 14
DEER ISLE-STONINGTON 56, JONESPORT-BEALS 43
MOUNT DESERT ISLAND 56, CARIBOU 44
MOUNT VIEW 51, MARANACOOK COMMUNITY 29
PRESQUE ISLE 41, ELLSWORTH 30
SEARSPORT DISTRICT 49, VALLEY 48
SHEAD 41, HODGDON 30
VINALHAVEN 48, BUCKFIELD 28
WOODLAND 42, FORT KENT COMMUNITY 32