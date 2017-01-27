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Bangor Ends Hampden Boys 62-Game Home Winning Streak… Area Scores

Eric Gullickson
Jan 27, 201711:38 PM EST
Sports

HIGH SCHOOL BASKETBALL

BOYS

BANGOR 57, HAMPDEN ACADEMY 47

BELFAST AREA 77, NOKOMIS REGIONAL 68

CARRABEC 63, MONMOUTH ACADEMY 54

CONY 68, LAWRENCE 54

EAST GRAND (GHC) 59, WISDOM 55

ELLSWORTH 55, CARIBOU 47

GARDINER AREA 63, OXFORD HILLS COMPREHENSIVE 61

GEORGE STEVENS 73, LEE ACADEMY 66

HOULTON CHRISTIAN ACADEMY 75, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 33

MADISON AREA MEMORIAL 60, MOUNTAIN VALLEY 59

MEDOMAK VALLEY 55, OCEANSIDE 51

MESSALONSKEE 45, BREWER 31

MOUNT VIEW 58, MAINE CENTRAL INSTITUTE 54

MT. ARARAT 53, CAMDEN HILLS REGIONAL 52

PRESQUE ISLE 60, MOUNT DESERT ISLAND 53

SCHENCK 75, PENOBSCOT VALLEY 37

SKOWHEGAN AREA 59, MT. BLUE 43

VINALHAVEN 53, BUCKFIELD 48

WINSLOW 69, LINCOLN ACADEMY 59

 

GIRLS

BANGOR 46, HAMPDEN ACADEMY 30

CAMDEN HILLS REGIONAL 55, MT. ARARAT 39

CENTRAL 47, WASHINGTON ACADEMY 41

EAST GRAND (GHC) 46, WISDOM 14

ELLSWORTH 36, CARIBOU 23

FOREST HILLS CONSOLIDATED 50, KENTS HILL 32

FOXCROFT ACADEMY 38, HERMON 33

GEORGE STEVENS 69, BUCKSPORT 27

HOULTON 57, OLD TOWN 22

LAWRENCE 80, CONY 32

MAINE CENTRAL INSTITUTE 45, MOUNT VIEW 30

MESSALONSKEE 67, BREWER 50

NARRAGUAGUS 59, SHEAD 40

OCEANSIDE (COOP) 56, MEDOMAK VALLEY 46

OXFORD HILLS COMPREHENSIVE 51, GARDINER AREA 43

PISCATAQUIS COMMUNITY 32, DEXTER REGIONAL 28

PRESQUE ISLE 50, MOUNT DESERT ISLAND 42

RICHMOND 45, RANGELEY LAKES 18

SEARSPORT DISTRICT 52, SUMNER MEMORIAL 36

SKOWHEGAN AREA 47, MT. BLUE 26

SOUTH AROOSTOOK COMMUNITY 76, KATAHDIN 52

STEARNS 69, PENQUIS VALLEY 27

WINSLOW 60, LINCOLN ACADEMY 48

 

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