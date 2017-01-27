Bangor Ends Hampden Boys 62-Game Home Winning Streak… Area Scores

HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS
BANGOR 57, HAMPDEN ACADEMY 47
BELFAST AREA 77, NOKOMIS REGIONAL 68
CARRABEC 63, MONMOUTH ACADEMY 54
CONY 68, LAWRENCE 54
EAST GRAND (GHC) 59, WISDOM 55
ELLSWORTH 55, CARIBOU 47
GARDINER AREA 63, OXFORD HILLS COMPREHENSIVE 61
GEORGE STEVENS 73, LEE ACADEMY 66
HOULTON CHRISTIAN ACADEMY 75, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 33
MADISON AREA MEMORIAL 60, MOUNTAIN VALLEY 59
MEDOMAK VALLEY 55, OCEANSIDE 51
MESSALONSKEE 45, BREWER 31
MOUNT VIEW 58, MAINE CENTRAL INSTITUTE 54
MT. ARARAT 53, CAMDEN HILLS REGIONAL 52
PRESQUE ISLE 60, MOUNT DESERT ISLAND 53
SCHENCK 75, PENOBSCOT VALLEY 37
SKOWHEGAN AREA 59, MT. BLUE 43
VINALHAVEN 53, BUCKFIELD 48
WINSLOW 69, LINCOLN ACADEMY 59
GIRLS
BANGOR 46, HAMPDEN ACADEMY 30
CAMDEN HILLS REGIONAL 55, MT. ARARAT 39
CENTRAL 47, WASHINGTON ACADEMY 41
EAST GRAND (GHC) 46, WISDOM 14
ELLSWORTH 36, CARIBOU 23
FOREST HILLS CONSOLIDATED 50, KENTS HILL 32
FOXCROFT ACADEMY 38, HERMON 33
GEORGE STEVENS 69, BUCKSPORT 27
HOULTON 57, OLD TOWN 22
LAWRENCE 80, CONY 32
MAINE CENTRAL INSTITUTE 45, MOUNT VIEW 30
MESSALONSKEE 67, BREWER 50
NARRAGUAGUS 59, SHEAD 40
OCEANSIDE (COOP) 56, MEDOMAK VALLEY 46
OXFORD HILLS COMPREHENSIVE 51, GARDINER AREA 43
PISCATAQUIS COMMUNITY 32, DEXTER REGIONAL 28
PRESQUE ISLE 50, MOUNT DESERT ISLAND 42
RICHMOND 45, RANGELEY LAKES 18
SEARSPORT DISTRICT 52, SUMNER MEMORIAL 36
SKOWHEGAN AREA 47, MT. BLUE 26
SOUTH AROOSTOOK COMMUNITY 76, KATAHDIN 52
STEARNS 69, PENQUIS VALLEY 27
WINSLOW 60, LINCOLN ACADEMY 48