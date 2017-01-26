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Machias Boys Work Past Bangor Christian…. Area Scores UPDATED

Eric Gullickson
Jan 26, 201711:51 PM EST
Sports

HIGH SCHOOL BASKETBALL

BOYS

MACHIAS 55, BANGOR CHRISTIAN 45

CENTRAL 56, FOXCROFT ACADEMY 38

GARDINER AREA 63, ERSKINE ACADEMY 29

HOULTON 71, MATTANAWCOOK ACADEMY 52

ORONO 57, OLD TOWN 48

PISCATAQUIS COMMUNITY 60, PENQUIS VALLEY 39

SCHENCK 70, STEARNS 25

SEARSPORT DISTRICT 47, PENOBSCOT VALLEY 36

SUMNER MEMORIAL 61, CALAIS 50

TEMPLE ACADEMY 51, VALLEY 43

WASHINGTON ACADEMY 61, NARRAGUAGUS 41

WOODLAND 61, EAST GRAND (GHC) 38

 

GIRLS

GARDINER AREA 63, ERSKINE ACADEMY 29

HYDE 27, ISLESBORO CENTRAL 25

MACHIAS 45, BANGOR CHRISTIAN 43

SCHENCK 48, KATAHDIN 31

WOODLAND 43, EAST GRAND (GHC) 41

 

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