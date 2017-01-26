HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS
MACHIAS 55, BANGOR CHRISTIAN 45
CENTRAL 56, FOXCROFT ACADEMY 38
GARDINER AREA 63, ERSKINE ACADEMY 29
HOULTON 71, MATTANAWCOOK ACADEMY 52
ORONO 57, OLD TOWN 48
PISCATAQUIS COMMUNITY 60, PENQUIS VALLEY 39
SCHENCK 70, STEARNS 25
SEARSPORT DISTRICT 47, PENOBSCOT VALLEY 36
SUMNER MEMORIAL 61, CALAIS 50
TEMPLE ACADEMY 51, VALLEY 43
WASHINGTON ACADEMY 61, NARRAGUAGUS 41
WOODLAND 61, EAST GRAND (GHC) 38
GIRLS
GARDINER AREA 63, ERSKINE ACADEMY 29
HYDE 27, ISLESBORO CENTRAL 25
MACHIAS 45, BANGOR CHRISTIAN 43
SCHENCK 48, KATAHDIN 31
WOODLAND 43, EAST GRAND (GHC) 41