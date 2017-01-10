Skowhegan Girls Basketball Remains Unbeaten, Wins at Brewer… Area Scores 

GIRLS
SKOWHEGAN 61, BREWER 37
BRUNSWICK 60, CAMDEN HILLS 39
DEER ISLE-STONINGTON 45, SEARSPORT 44
GARDINER 58, LEAVITT 31
HAMPDEN ACADEMY 71, CONY 39
JONESPORT-BEALS 48, HIGHVIEW CHRISTIAN 32
LINCOLN ACADEMY 52, MEDOMAK VALLEY 48
MADISON 68, WINTHROP 35
MCI 43, OCEANSIDE 40
MDI 56, OLD TOWN 13
NOKOMIS 55, BELFAST 17
RICHMOND 31, VALLEY 23
WATERVILLE 41, ERSKINE ACADEMY 27
WINSLOW 40, LAWRENCE 31
BOYS
BELFAST AREA 76, NOKOMIS REGIONAL 67
BRUNSWICK 58, CAMDEN HILLS 43
BUCKSPORT 59, SUMNER 58
CALAIS 51, NARRAGUAGUS 50
CENTRAL 58, FOXCROFT ACADEMY 49
CONY 59, HAMPDEN ACADEMY 55
DEER ISLE-STONINGTON 54, SEARSPORT 46
DEXTER REGIONAL 42, PENQUIS VALLEY 29
ERSKINE ACADEMY 43, WATERVILLE 38
GARDINER 69, LEAVITT 58
GEORGE STEVENS 64, PISCATAQUIS COMMUNITY 41
GREENVILLE 57, FOREST HILLS 31
JONESPORT-BEALS 84, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 24
LEE ACADEMY 74, SCHENCK 63
MARANACOOK 50, MOUNT VIEW 49
MEDOMAK VALLEY 59, LINCOLN ACADEMY 48
OCEANSIDE 51, MCI 49
PENOBSCOT VALLEY 41, STEARNS 33
RICHMOND 76, VALLEY 68
SKOWHEGAN 65, BREWER 59
SOUTH AROOSTOOK COMMUNITY 70, KATAHDIN 37
WINSLOW 61, LAWRENCE 53, 2OT
WINTHROP 52, MADISON 38
WOODLAND 49, SHEAD 46