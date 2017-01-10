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Skowhegan Girls Basketball Remains Unbeaten, Wins at Brewer… Area Scores 

Tim Throckmorton
Jan 10, 201710:53 PM EST
Sports

GIRLS

SKOWHEGAN 61, BREWER 37

BRUNSWICK 60, CAMDEN HILLS 39

DEER ISLE-STONINGTON 45, SEARSPORT 44

GARDINER 58, LEAVITT 31

HAMPDEN ACADEMY 71, CONY 39

JONESPORT-BEALS 48, HIGHVIEW CHRISTIAN 32

LINCOLN ACADEMY 52, MEDOMAK VALLEY 48

MADISON 68, WINTHROP 35

MCI 43, OCEANSIDE 40

MDI 56, OLD TOWN 13

NOKOMIS 55, BELFAST 17

RICHMOND 31, VALLEY 23

WATERVILLE 41, ERSKINE ACADEMY 27

WINSLOW 40, LAWRENCE 31

BOYS

BELFAST AREA 76, NOKOMIS REGIONAL 67

BRUNSWICK 58, CAMDEN HILLS 43

BUCKSPORT 59, SUMNER 58

CALAIS 51, NARRAGUAGUS 50

CENTRAL 58, FOXCROFT ACADEMY 49

CONY 59, HAMPDEN ACADEMY 55

DEER ISLE-STONINGTON 54, SEARSPORT 46

DEXTER REGIONAL 42, PENQUIS VALLEY 29

ERSKINE ACADEMY 43, WATERVILLE 38

GARDINER 69, LEAVITT 58

GEORGE STEVENS 64, PISCATAQUIS COMMUNITY 41

GREENVILLE 57, FOREST HILLS 31

JONESPORT-BEALS 84, HIGHVIEW CHRISTIAN ACADEMY 24

LEE ACADEMY 74, SCHENCK 63

MARANACOOK 50, MOUNT VIEW 49

MEDOMAK VALLEY 59, LINCOLN ACADEMY 48

OCEANSIDE 51, MCI 49

PENOBSCOT VALLEY 41, STEARNS 33

RICHMOND 76, VALLEY 68

SKOWHEGAN 65, BREWER 59

SOUTH AROOSTOOK COMMUNITY 70, KATAHDIN 37

WINSLOW 61, LAWRENCE 53, 2OT

WINTHROP 52, MADISON 38

WOODLAND 49, SHEAD 46

 

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