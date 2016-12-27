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Oceanside Boys Rally Past Brewer… Area Scores

Eric Gullickson
Dec 27, 201611:26 PM EST
Sports

BOYS

OCEANSIDE 44, BREWER 33

BUCKSPORT 43, DEXTER REGIONAL 41

CALAIS 53, SUMNER 45

CENTRAL 61, JOHN BAPST 46

DEERING 65, BANGOR 49

FOREST HILLS 73, RANGELEY LAKES 49

GEORGE STEVENS 85, NARRAGUAGUS 44

GREENVILLE 61, DEER ISLE-STONINGTON 41

HERMON 70, WASHINGTON ACADEMY 55

MACHIAS 63, BANGOR CHRISTIAN 51

MEDOMAK VALLEY 65, BRUNSWICK 35

MOUNT DESERT ISLAND 87, MATTANAWCOOK ACADEMY 46

ORONO 86, FOXCROFT ACADEMY 58

OXFORD HILLS 67, MT. BLUE 37

PISCATAQUIS COMMUNITY 57, PENQUIS VALLEY 48

SCHENCK 81, KATAHDIN 25

SEARSPORT 49, PENOBSCOT VALLEY 47

 

GIRLS

BANGOR CHRISTIAN 46, MACHIAS 27

FOXCROFT ACADEMY 52, CENTRAL 48

GREENVILLE 43, DEER ISLE-STONINGTON 39

HERMON 58, WASHINGTON ACADEMY 30

JOHN BAPST 45, OLD TOWN 20

MDI 86, MATTANAWCOOK ACADEMY 47

MOUNTAIN VALLEY 54, MADISON 41

NOKOMIS 50, WATERVILLE 36

RANGELEY LAKES 46, FOREST HILLS 32

SHEAD 63, FORT FAIRFIELD 22

 

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