Oceanside Boys Rally Past Brewer… Area Scores

BOYS
OCEANSIDE 44, BREWER 33
BUCKSPORT 43, DEXTER REGIONAL 41
CALAIS 53, SUMNER 45
CENTRAL 61, JOHN BAPST 46
DEERING 65, BANGOR 49
FOREST HILLS 73, RANGELEY LAKES 49
GEORGE STEVENS 85, NARRAGUAGUS 44
GREENVILLE 61, DEER ISLE-STONINGTON 41
HERMON 70, WASHINGTON ACADEMY 55
MACHIAS 63, BANGOR CHRISTIAN 51
MEDOMAK VALLEY 65, BRUNSWICK 35
MOUNT DESERT ISLAND 87, MATTANAWCOOK ACADEMY 46
ORONO 86, FOXCROFT ACADEMY 58
OXFORD HILLS 67, MT. BLUE 37
PISCATAQUIS COMMUNITY 57, PENQUIS VALLEY 48
SCHENCK 81, KATAHDIN 25
SEARSPORT 49, PENOBSCOT VALLEY 47
GIRLS
BANGOR CHRISTIAN 46, MACHIAS 27
FOXCROFT ACADEMY 52, CENTRAL 48
GREENVILLE 43, DEER ISLE-STONINGTON 39
HERMON 58, WASHINGTON ACADEMY 30
JOHN BAPST 45, OLD TOWN 20
MDI 86, MATTANAWCOOK ACADEMY 47
MOUNTAIN VALLEY 54, MADISON 41
NOKOMIS 50, WATERVILLE 36
RANGELEY LAKES 46, FOREST HILLS 32
SHEAD 63, FORT FAIRFIELD 22