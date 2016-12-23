John Bapst Girls Basketball Stays Undefeated, Top Presque Isle… Area Scores

HIGH SCHOOL BASKETBALL
GIRLS
JOHN BAPST MEMORIAL 60, PRESQUE ISLE 51
BANGOR 36, WINDHAM 34
CALAIS 73, WOODLAND 32
CARIBOU 58, OLD TOWN 26
FOXCROFT ACADEMY 37, WASHINGTON ACADEMY 31
NARRAGUAGUS 69, SUMNER 22
PISCATAQUIS COMMUNITY 54, PENOBSCOT VALLEY 33
STEARNS 84, KATAHDIN 28
VINALHAVEN 54, TEMPLE ACADEMY 44
BOYS
CENTRAL 55, ORONO 54
HERMON 57, ELLSWORTH 46
MACHIAS 103, SHEAD 42
MATTANAWCOOK ACADEMY 71, HOULTON 52
MEDOMAK VALLEY 61, CAMDEN HILLS REGIONAL 36
NARRAGUAGUS 58, SUMNER MEMORIAL 32
OLD TOWN 39, CARIBOU 29
PRESQUE ISLE 64, JOHN BAPST 45
TEMPLE ACADEMY 54, VINALHAVEN 50
WINDHAM 63, BANGOR 53