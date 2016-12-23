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John Bapst Girls Basketball Stays Undefeated, Top Presque Isle… Area Scores

Eric Gullickson
Dec 23, 201611:01 PM EST
Sports

HIGH SCHOOL BASKETBALL

GIRLS

JOHN BAPST MEMORIAL 60, PRESQUE ISLE 51

BANGOR 36, WINDHAM 34

CALAIS 73, WOODLAND 32

CARIBOU 58, OLD TOWN 26

FOXCROFT ACADEMY 37, WASHINGTON ACADEMY 31

NARRAGUAGUS 69, SUMNER 22

PISCATAQUIS COMMUNITY 54, PENOBSCOT VALLEY 33

STEARNS 84, KATAHDIN 28

VINALHAVEN 54, TEMPLE ACADEMY 44

 

BOYS

CENTRAL 55, ORONO 54

HERMON 57, ELLSWORTH 46

MACHIAS 103, SHEAD 42

MATTANAWCOOK ACADEMY 71, HOULTON 52

MEDOMAK VALLEY 61, CAMDEN HILLS REGIONAL 36

NARRAGUAGUS 58, SUMNER MEMORIAL 32

OLD TOWN 39, CARIBOU 29

PRESQUE ISLE 64, JOHN BAPST 45

TEMPLE ACADEMY 54, VINALHAVEN 50

WINDHAM 63, BANGOR 53

 

 

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